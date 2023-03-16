«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: команды не открыли счёт по итогам первого тайма

Сегодня, 16 марта, проходит ответная игра 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Бетис» принимает «Манчестер Юнайтед». Команды встречаются на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На протяжении первой половины встречи севильский клуб был близок к тому, чтобы сократить своё отставание в этом двухматчевом противостоянии, но игроки «Манчестер Юнайтед» справились со всеми атаками соперника. На последних секундах тайма гости могли открыть счёт, но мяч попал в штангу.
Первый матч между командами, который прошёл на стадионе «Олд Траффорд», завершился разгромной победой «красных дьяволов» — 4:1. В составе манкунианцев голами отличились Маркус Рашфорд, Антони, Бруну Фернандеш и Ваут Вегорст, а у гостей гол на счету Айосе Переса.
- 16 марта 2023
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