Экс-тренер вратарей ЦСКА оценил игру Владислава Торопа в кубковом матче с «Крыльями»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру голкипера армейцев Владислава Торопа в первом матче 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Крылья Советов» (2:2).

«Это правильное решение – выпустить в старте Торопа. Мы с Игорем Акинфеевым как-то говорили на эту тему, он согласен, что в Кубке надо давать практику вторым вратарям. Это опыт, игровой тонус и прочие моменты. Владу Торопу зачту в плюс этот матч, потому что до этого он играл в основном в матчах Кубка против клубов Первой лиги, ниже уровнем, чем «Крылья». Матчи против клубов РПЛ дают уверенность, он вполне справился и отыграл нормально.

Сообщал ли мне Акинфеев возможную причину его отсутствия в матче из-за восстановления после травм? Нет-нет, я не обсуждал с ним, сыграет ли он в матче. Я лишь поделился своим мнением и наблюдениями. Конечно, есть мысль поберечь Игоря, тем более перед важным матчем против «Зенита», но, думаю, это общее решение Игоря, тренерского и медицинского штабов. Торопу необходимо пробовать себя», — приводит слова Чанова Metaratings.