«Сражались друг за друга». Вратарь «КС» Ломаев — о ничьей с ЦСКА в первом матче Кубка

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал итоги первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА.

«Все ребята — молодцы. Бились и старались. Была совершенно другая команда, к которой мы все привыкли. Все сражались друг за друга. Мне кажется, что это не может не радовать. Мне кажется, что мы были чуть ближе к победе, чем ЦСКА. Даже после пропущенного глупого гола. Затем отыгрались и забили ещё. И опять пенальти… Какой-то тоже непонятный. Думаю, что игра болельщикам понравилась. Надеюсь, что мы смогли реабилитироваться в глазах болельщиков после провальной игры в Москве», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Первый матч завершился со счётом 2:2. Ответная встреча ЦСКА и «Крыльев Советов» пройдёт в Москве 5 апреля.