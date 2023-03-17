«Сражались друг за друга». Вратарь «КС» Ломаев — о ничьей с ЦСКА в первом матче Кубка

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал итоги первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА.
«Все ребята — молодцы. Бились и старались. Была совершенно другая команда, к которой мы все привыкли. Все сражались друг за друга. Мне кажется, что это не может не радовать. Мне кажется, что мы были чуть ближе к победе, чем ЦСКА. Даже после пропущенного глупого гола. Затем отыгрались и забили ещё. И опять пенальти… Какой-то тоже непонятный. Думаю, что игра болельщикам понравилась. Надеюсь, что мы смогли реабилитироваться в глазах болельщиков после провальной игры в Москве», — сказал Ломаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Первый матч завершился со счётом 2:2. Ответная встреча ЦСКА и «Крыльев Советов» пройдёт в Москве 5 апреля.
- 17 марта 2023
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