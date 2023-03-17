Семак рассказал, когда Сергеев и Барриос вернутся после травм

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что травмированные футболисты команды Иван Сергеев и Вильмар Барриос вернуться после в строй сине-бело-голубых после перерыва на матчи сборных.

«Определены ли сроки возвращения в строй Ивана Сергеева и Вильмара Барриоса? Я думаю, мы будем ждать их после перерыва на матчи сборных. Ваня может вернуться в строй чуть пораньше, Вильмар — чуть позже, но после перерыва, первый-второй тур после паузы. Я думаю, к этому времени они должны быть готовы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее агент Барриоса сообщил, что футболист пропустит около четырёх недель. И колумбиец, и Сергеев пропустили несколько последних матчей «Зенита» и не сыграют с ЦСКА послезавтра, 19 марта.