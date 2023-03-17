Ахметов рассказал об особенностях работы с Ивичем
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Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов оценил рестарт сезона для «быков». Краснодарцы обыграли «Ахмат» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ахматом». Также он оценил работу нового главного тренера зелёных Владимира Ивича.
«Мы потихоньку привыкаем к нему, а он к нам. Никаких пока неожиданностей не заметил. Но могу сказать, что Ивич – очень требовательный тренер. Дисциплина на первом месте», — цитирует Ахметова «РБ Спорт».
Ивич, ранее работавший в «Маккаби» из Тель-Авива, подписал с «Краснодаром» контракт сроком на два года. Напомним, клуб из Краснодара в первых 19 турах РПЛ набрал 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
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