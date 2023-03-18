«Всё зависит только от «Зенита». Федотов — о борьбе за чемпионство в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, осталась ли интрига в борьбе за чемпионство Российской Премьер-Лиги после поражения «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в 20-м туре.

«Остаётся ли борьба за золото в чемпионате? Турнирная таблица всё покажет в будущем. В данной ситуации всё зависит только от «Зенита», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Завтра, 19 марта, ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура РПЛ. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. В данный момент армейцы занимают пятое место турнирной таблицы (32 очка), отставание от лидирующего в чемпионате «Зенита» составляет 16 очков.