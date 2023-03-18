Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о невызове Чалова в сборную России
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Наставник ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие нападающего Фёдора Чалова в окончательной заявке сборной России на мартовские товарищеские матчи с Ираном (23 марта) и Ираком (26 марта).
«Все игроки ЦСКА достойны сборной — все показывают свои умения. Федя забил в предыдущих матчах… Тренер выбирает состав, ему нужно посмотреть несколько вариантов. Он вызывал Фёдора до этого сбора. Невызов — дополнительный стимул для Чалова показать себя, чтобы у тренера уже не было выбора не взять его в следующий раз. Нужно доказывать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
24-летний Чалов в 26 матчах нынешнего сезона забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его соглашение с ЦСКА истекает летом 2024 года.
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