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Агент Головина ответил на обвинения о нежелании игрока приезжать в сборную России

Агент Головина ответил на обвинения о нежелании игрока приезжать в сборную России
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал повреждение футболиста, которое не позволит ему отправиться в расположение сборной России. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Саша получил небольшую травму, около недели пропустит. Здесь нет никаких заговоров. Вчера он сам набрал Карпину, они поговорили, и тренерский штаб совместно с медицинским принял решение, чтобы Сашу не дёргать, дать ему восстановиться. Головин всегда с удовольствием приезжает в сборную, ему нравится играть за неё, проводить время с ребятами. Пусть и товарищеские игры, но он хотел приехать», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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