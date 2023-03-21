Магкеев: все видят, как Дзюба помогает «Локомотиву». Артём — важный игрок для команды
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.
«Как оценю игру Дзюбы в матче с «Краснодаром»? Нормально, в первом тайме он не забил пенальти, но потом исправился в нужный момент. Все видят, как Дзюба помогает «Локомотиву», приносит результат. Артём — важный игрок для команды», — приводит слова Магкеева «РБ Спорт».
34-летний Дзюба вернулся в РПЛ в феврале 2023 года. Футболист подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. Нападающий провёл 3 матча, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу за «Локомотив» в РПЛ.
После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает 11 место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Дзюба привёз Смольникова к стадиону в ролике «Локомотива»:
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