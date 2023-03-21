Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я уже был в стиле Киркорова, больше не пойду». Слуцкий — о первом опыте матча с Fan ID

«Я уже был в стиле Киркорова, больше не пойду». Слуцкий — о первом опыте матча с Fan ID
Комментарии

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, посетивший матч команды с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги, рассказал о своём опыте похода на стадион с картой болельщика (Fan ID).

«Я сделал Fan ID, всё хорошо, мне друг прислал билет в ложу на этот матч. Перед началом игры меня позвали в студию CSKA TV, однако турникеты, не знаю, так на всех стадионах или только на «ВЭБ Арене», не сочетаются между собой. Одни турникеты были для посещения студии, совсем другие — для дороги до своего места. Когда я пытался сканировать свой Fan ID, меня не пропускали, потому что он был в другой турникет. Хорошо, мне дали другой билет, я поменял Fan ID, каким-то образом прошёл.

Прошла студия, мне нужно выйти, но вновь через Fan ID. Турникет сломан, его делали 20 минут, собралась толпа, таких очередей не было даже в мавзолей Ленина в звёздные годы. Через 20 минут я вышел, но даже пришлось умолять людей, потому что очередь была невероятной. Добежал до своего, нужно вновь зайти на Госуслуги, заново поменять билет. Прошёл. Захожу дальше, там второй шлагбаум, мне говорят: «Где ваш билет?» А его нет, там должна быть горизонтальная штука, а мне друг просто прислал номер ложи и т.д. Они говорят, что не пропустят, а в матче уже идёт 10-я минута, хотя я приехал на стадион больше чем за час до начала матча.

Я уже был в стиле Киркорова: «do you want a scandal here?» (вы хотите скандала здесь? — Прим. «Чемпионата»), потому что меня уже трясёт: пришёл посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь ещё что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона и я чудом прошёл. Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

На «Балтику» пришло больше, чем на «Спартак» и ещё 4 матча РПЛ. Футбол России без Fan ID На «Балтику» пришло больше, чем на «Спартак» и ещё 4 матча РПЛ. Футбол России без Fan ID
Теперь Fan ID критикуют даже депутаты. Как можно отменить действие закона? Теперь Fan ID критикуют даже депутаты. Как можно отменить действие закона?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023