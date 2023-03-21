«Я уже был в стиле Киркорова, больше не пойду». Слуцкий — о первом опыте матча с Fan ID

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, посетивший матч команды с «Зенитом» (1:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги, рассказал о своём опыте похода на стадион с картой болельщика (Fan ID).
«Я сделал Fan ID, всё хорошо, мне друг прислал билет в ложу на этот матч. Перед началом игры меня позвали в студию CSKA TV, однако турникеты, не знаю, так на всех стадионах или только на «ВЭБ Арене», не сочетаются между собой. Одни турникеты были для посещения студии, совсем другие — для дороги до своего места. Когда я пытался сканировать свой Fan ID, меня не пропускали, потому что он был в другой турникет. Хорошо, мне дали другой билет, я поменял Fan ID, каким-то образом прошёл.
Прошла студия, мне нужно выйти, но вновь через Fan ID. Турникет сломан, его делали 20 минут, собралась толпа, таких очередей не было даже в мавзолей Ленина в звёздные годы. Через 20 минут я вышел, но даже пришлось умолять людей, потому что очередь была невероятной. Добежал до своего, нужно вновь зайти на Госуслуги, заново поменять билет. Прошёл. Захожу дальше, там второй шлагбаум, мне говорят: «Где ваш билет?» А его нет, там должна быть горизонтальная штука, а мне друг просто прислал номер ложи и т.д. Они говорят, что не пропустят, а в матче уже идёт 10-я минута, хотя я приехал на стадион больше чем за час до начала матча.
Я уже был в стиле Киркорова: «do you want a scandal here?» (вы хотите скандала здесь? — Прим. «Чемпионата»), потому что меня уже трясёт: пришёл посмотреть футбол, там не работает турникет, здесь ещё что-то. Хорошо, что меня узнал директор стадиона и я чудом прошёл. Мне нужно было уйти чуть раньше, а если ты выходишь до финального свистка, ты это делаешь тоже по Fan ID. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 21 марта 2023
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