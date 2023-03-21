Мирзов иронично ответил на вопрос о возможном конфликте игроков с тренером в «Химках»

Вингер подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался о возможном конфликте в команде между главным тренером химчан Спартаком Гогниевым и игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.

«Всё, что происходит в команде, пусть остаётся в команде. Как говорится: «Всё, что было в Вегасе, остаётся в Вегасе». Атмосфера в команде? Всё нормально, здоровая», – приводит слова Мирзова Sport24.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что в «Химках» рассматривают вариант отставки главного тренера Спартака Гогниева.

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» в меньшинстве уступили «Ростову» с минимальным счётом (0:1). Клуб располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 13 очков в 20 матчах. В следующем туре соревнования «Химкам» предстоит сыграть с «Краснодаром».