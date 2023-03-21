Мирзов иронично ответил на вопрос о возможном конфликте игроков с тренером в «Химках»

Вингер подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался о возможном конфликте в команде между главным тренером химчан Спартаком Гогниевым и игроками Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
«Всё, что происходит в команде, пусть остаётся в команде. Как говорится: «Всё, что было в Вегасе, остаётся в Вегасе». Атмосфера в команде? Всё нормально, здоровая», – приводит слова Мирзова Sport24.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что в «Химках» рассматривают вариант отставки главного тренера Спартака Гогниева.
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» в меньшинстве уступили «Ростову» с минимальным счётом (0:1). Клуб располагается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 13 очков в 20 матчах. В следующем туре соревнования «Химкам» предстоит сыграть с «Краснодаром».
- 21 марта 2023
-
09:33
-
09:21
-
09:19
-
09:12
-
09:05
-
09:04
-
08:51
-
08:50
-
08:33
-
08:21
-
08:00
-
07:42
-
07:33
-
07:05
-
06:23
-
05:52
-
05:46
-
05:41
-
04:52
-
04:36
-
04:29
-
04:21
-
04:20
-
04:03
-
03:59
-
03:53
-
03:45
-
03:26
-
03:00
-
02:59
-
02:54
-
02:44
-
02:40
-
02:23
-
02:18