«Реал» хочет подписать Холанда в 2024 году и объединить его в тройке с Мбаппе и Винисиусом

Мадридский «Реал» собирается приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2024 года, сообщает AS.

Как отмечает источник, трансферная стоимость футболиста составит от € 220 до € 240 млн. «Реал» хочет подписать Холанда летом 2024 года, когда закончится контракт французского форварда Карима Бензема. В Мадриде рассматривают возможность создания атакующей тройки Мбаппе-Холанд-Винисиус. Летом 2024-го французский нападающий «ПСЖ» станет свободным агентом и сможет подписать контракт с «Реалом».

В 2024 году также заканчивается срок действия соглашений клуба с Эденом Азаром, Лукой Модричем и Тони Кроосом, что серьёзно разгрузит зарплатную ведомость команды. Благодаря этому «Реал» сможет заключить контракты с Холандом и Мбаппе одновременно.

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