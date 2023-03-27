Зинченко: Сака — один из лучших игроков АПЛ. Он потрясающий

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заявил, что считает своего одноклубника Букайо Сака, выступающего за команду Англии, одним из лучших игроков АПЛ.
«Является ли Сака лучшим игроком в Премьер-Лиге? Я не тот человек, который мог бы рассуждать об этом, но он точно один из лучших. Я надеюсь, что он будет сохранять такую же форму до конца сезона, потому что он очень важный игрок для «Арсенала», а нам предстоит сыграть ещё 10 финалов. Он потрясающий игрок, мы это знаем.
Он потрясающий игрок, мы знали это. В данный момент он в ударе. На поле нет друзей, и, к сожалению, он обыграл меня. В такого рода играх исход решают великие игроки», — приводит слова Зинченко Goal.
Сборные Зинченко и Сака встречались в матче в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года. Победу одержали англичане 2:0. Сака отметился забитым мячом.
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- 27 марта 2023
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