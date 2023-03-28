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Борис Игнатьев: в будущем игра Пиняева станет ещё более феерической. Как у Месси и Роналду

Борис Игнатьев: в будущем игра Пиняева станет ещё более феерической. Как у Месси и Роналду
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил выступление нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в матчах за национальную команду.

«У Пиняева большое будущее. Мне так думается, глядя на его интеллект, общение с людьми и поведение. Главное, чтобы его не преследовали травмы и заболевания. А в будущем он ещё больше вникнет в футбольные нюансы и детали, у него вырастет понимание игры — станет физически сильнее. Его игра будет ещё более феерической. Как у Месси и Роналду», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

18-летний футболист стал самым молодым автором гола в составе сборной России. Это случилось в товарищеской игре с Ираком (2:0), которая прошла в Санкт-Петербурге 26 марта.

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