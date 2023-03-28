Борис Игнатьев: в будущем игра Пиняева станет ещё более феерической. Как у Месси и Роналду
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил выступление нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в матчах за национальную команду.
«У Пиняева большое будущее. Мне так думается, глядя на его интеллект, общение с людьми и поведение. Главное, чтобы его не преследовали травмы и заболевания. А в будущем он ещё больше вникнет в футбольные нюансы и детали, у него вырастет понимание игры — станет физически сильнее. Его игра будет ещё более феерической. Как у Месси и Роналду», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
18-летний футболист стал самым молодым автором гола в составе сборной России. Это случилось в товарищеской игре с Ираком (2:0), которая прошла в Санкт-Петербурге 26 марта.
Комментарии
- 28 марта 2023
-
14:16
-
14:15
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:16
-
13:09
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:53
-
12:45
-
12:45
-
12:43
-
12:20
-
12:12
-
12:06
-
12:00
-
11:47
-
11:41
-
11:31
-
11:26
-
11:25
-
11:14
-
11:02
-
11:02
-
11:00
-
10:55
-
10:45
-
10:44
Партнерский контент