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В ЦСКА поздравили Игоря Акинфеева с 20-летней карьерой традиционным коридором. Видео

В ЦСКА поздравили Игоря Акинфеева с 20-летней карьерой традиционным коридором. Видео
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Ровно 20 лет назад, 29 марта 2003 года, Игорь Акинфеев дебютировал за московский ЦСКА. В день юбилея футболисты и тренерский штаб армейцев поздравили своего вратаря традиционным коридором. Видео опубликовано в телеграм-канале ЦСКА.

36-летний Акинфеев всю игровую карьеру провёл в одной команде. Впервые за ЦСКА 16-летний вратарь вышел на поле во втором тайме матча с «Зенитом» на Кубке Премьер-Лиги, заменив Дмитрия Крамаренко. В этой встрече Акинфеев не пропустил. Всего за ЦСКА вратарь выходил на поле в 728 официальных матчах, пропустив в них 652 мяча и 306 раз сыграв «на ноль».

За сборную России Акинфеев дебютировал в апреле 2004 года и провёл 111 матчей. Он завершил карьеру в национальной команде после домашнего ЧМ-2018.

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