В ЦСКА поздравили Игоря Акинфеева с 20-летней карьерой традиционным коридором. Видео
Поделиться
Ровно 20 лет назад, 29 марта 2003 года, Игорь Акинфеев дебютировал за московский ЦСКА. В день юбилея футболисты и тренерский штаб армейцев поздравили своего вратаря традиционным коридором. Видео опубликовано в телеграм-канале ЦСКА.
36-летний Акинфеев всю игровую карьеру провёл в одной команде. Впервые за ЦСКА 16-летний вратарь вышел на поле во втором тайме матча с «Зенитом» на Кубке Премьер-Лиги, заменив Дмитрия Крамаренко. В этой встрече Акинфеев не пропустил. Всего за ЦСКА вратарь выходил на поле в 728 официальных матчах, пропустив в них 652 мяча и 306 раз сыграв «на ноль».
За сборную России Акинфеев дебютировал в апреле 2004 года и провёл 111 матчей. Он завершил карьеру в национальной команде после домашнего ЧМ-2018.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2023
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:01
-
19:00
-
18:45
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:15
-
18:15
-
18:10
-
18:09
-
17:55
-
17:35
-
17:30
-
17:20
-
17:16
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:14
-
16:04
-
15:50
-
15:46
-
15:32
-
15:20
-
15:17
-
15:17
Партнерский контент