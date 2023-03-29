Алдонин — об игре сборной России с командой Ирака: очень важно было выиграть домашний матч

Двукратный чемпион России, обладатель кубка УЕФА Евгений Алдонин прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Ирака.

«Самое главное, что команда победила. После долгого перерыва это был первый домашний матч, естественно, самым важным было добиться победы. Может быть, она вышла не столь уверенной, как все ожидали, но это очень важный момент, в первую очередь для болельщиков, которые соскучились по успехам сборной. Статус матча не имеет значения. Все говорят, что соперник не тот, но, я думаю, независимо от уровня соперника очень важно было выиграть домашний матч, потому что пришли люди поддержать. Большое дело, что забил молодой футболист, Пиняев, который побил рекорд. Психологически это очень важно. У нас вообще очень много молодых игроков в стартовом составе было.

В первом тайме не всё получалось, допускались ошибки, наверное, присутствовали волнение и трепет, всё-таки играли перед своими болельщиками. Команда пыталась наиграть выход из обороны через короткий и средний пас, привлекая к розыгрышам вратаря, чтобы выманить соперника на свою половину поля и начать атаку быстрым переводом мяча. Это прослеживалось, не всегда всё получалось, но во втором тайме ушла напряжённость и стали проще выходить из обороны, стали играть гораздо острей, быстрей. Больше моментов на скорости начала создавать атакующая группа футболистов, которые хорошо могут и обыгрывать, и завершать атаки. Так и получилось: и Миранчук забил на добивании, и Пиняев после очень хорошего индивидуального прохода. Он вскрыл фланг очень хорошо на скорости, обыграл двоих и забил гол», – рассказал Алдонин в эфире канала «Россия 24».