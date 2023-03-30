Мбаппе — самый высокооплачиваемый игрок «ПСЖ» и Лиги 1. Месси — третий — L'Equipe
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Французское издание L'Equipe раскрыло заработные платы футболистов местной Лиги 1. В топ-10 рейтинга вошли только игроки столичного «ПСЖ».
Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата стал нападающий парижан Килиан Мбаппе, получающий € 6 млн в месяц. На второй строчке расположился Неймар с зарплатой в € 3.67 млн в месяц. Замкнул тройку самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 Лионель Месси, зарабатывающий ежемесячно € 3.37 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов французской Лиги 1 выглядит следующим образом:
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 6 млн в месяц);
- Неймар («ПСЖ», € 3.67);
- Лионель Месси («ПСЖ», € 3.37 млн);
- Маркиньос («ПСЖ», € 1.2 млн);
- Марко Верратти («ПСЖ», € 1.2 млн);
- Ашраф Хакими («ПСЖ», € 1.08 млн);
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», € 916 тыс);
- Серхио Рамос («ПСЖ», € 791 тыс);
- Хуан Бернат («ПСЖ», € 730 тыс);
- Норди Мукиэле («ПСЖ», € 700 тыс).
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