Мбаппе — самый высокооплачиваемый игрок «ПСЖ» и Лиги 1. Месси — третий — L'Equipe

Французское издание L'Equipe раскрыло заработные платы футболистов местной Лиги 1. В топ-10 рейтинга вошли только игроки столичного «ПСЖ».

Самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата стал нападающий парижан Килиан Мбаппе, получающий € 6 млн в месяц. На второй строчке расположился Неймар с зарплатой в € 3.67 млн в месяц. Замкнул тройку самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 Лионель Месси, зарабатывающий ежемесячно € 3.37 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов французской Лиги 1 выглядит следующим образом:

Килиан Мбаппе («ПСЖ», € 6 млн в месяц); Неймар («ПСЖ», € 3.67); Лионель Месси («ПСЖ», € 3.37 млн); Маркиньос («ПСЖ», € 1.2 млн); Марко Верратти («ПСЖ», € 1.2 млн); Ашраф Хакими («ПСЖ», € 1.08 млн); Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», € 916 тыс); Серхио Рамос («ПСЖ», € 791 тыс); Хуан Бернат («ПСЖ», € 730 тыс); Норди Мукиэле («ПСЖ», € 700 тыс).

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