Кин: Роналду в «Ювентусе» помогал мне расти, спускал с небес на землю

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин рассказал о том, как его мотивировал форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, когда тот играл за итальянский клуб, а также заявил, что его неудачный период в английском «Эвертоне» был связан с наличием в команде Доминика Калверт-Льюина и Ришарлисона, которые не помогали развиваться молодому на тот момент игроку.

«Криштиану Роналду помогал мне расти как футболисту. Если я не отдавал на поле всего себя, если мне было плевать хотя бы несколько минут матча, он возвращал меня в игру.

«Эвертон»? Там были Калверт-Льюин и Ришарлисон. На поле было очень мало места. Мне было девятнадцать лет, меня мало в чём можно упрекнуть», — приводит слова Кина Corriere dello Sport.

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