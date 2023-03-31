«Осуждать их не стоит». Бодылевский – о легионерах, уехавших из «Рубина» весной 2022 года

Бывший глава медиаслужбы казанского «Рубина» Иван Бодылевский высказался о легионерах, которые покинули команду весной 2022 года.
«Поначалу, может, не всех понял. Потом уже пришло понимание. Осуждать их не стоит, но вообще это был шок. Каждый день кто-то уезжал. И так целую неделю: один, два, три человека… Реально шок. Тайком никто не сбегал. Все сообщали о своём решении главному тренеру и в этот же день уходили, попрощавшись.
Больше всего расстроил отъезд Уремовича и Хвичи. У меня с ними были самые тёплые отношения. Как они объясняли свой отъезд из «Рубина»? А что им объяснять? Все и так всё понимают. В этой ситуации ты и сказать ничего не можешь. У одного дома отцу разбивают стёкла машины, потому что сын в РПЛ играет. И на другого родители из Хорватии давят. Тем более тут ещё появилась возможность приостановить контракт», — сказал Бодылевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 31 марта 2023
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