Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хорошая атмосфера у вас». Дзюба — о свисте болельщиков ЦСКА в свой адрес

«Хорошая атмосфера у вас». Дзюба — о свисте болельщиков ЦСКА в свой адрес
Комментарии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подтвердил, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба любит поговорить на футбольном поле, а также вспомнил историю, которая произошла с форвардом, который тогда играл за «Зенит».

«Дзюба играет и около защитников никогда не затыкается? Меня иногда самого на ха-ха пробивает. Не роботы же. С тем же Дзюбой было, он спрашивает: «И как там?» Отвечаешь, что нормально, получаешь в ответ: «Как этот играет у нас, просто не понимаю». Похожее говорю и я. Помню, играли у нас, Артёму гудел весь стадион, он такой: «Хорошая атмосфера у вас», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

34-летний Артём Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. С февраля 2023 года нападающий играет в «Локомотиве».

Материалы по теме
Дивеев рассказал, в каком игровом компоненте Дзюба лучше, чем Лукаку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023