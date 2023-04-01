«Хорошая атмосфера у вас». Дзюба — о свисте болельщиков ЦСКА в свой адрес

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подтвердил, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба любит поговорить на футбольном поле, а также вспомнил историю, которая произошла с форвардом, который тогда играл за «Зенит».

«Дзюба играет и около защитников никогда не затыкается? Меня иногда самого на ха-ха пробивает. Не роботы же. С тем же Дзюбой было, он спрашивает: «И как там?» Отвечаешь, что нормально, получаешь в ответ: «Как этот играет у нас, просто не понимаю». Похожее говорю и я. Помню, играли у нас, Артёму гудел весь стадион, он такой: «Хорошая атмосфера у вас», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

34-летний Артём Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. С февраля 2023 года нападающий играет в «Локомотиве».