«Хорошая атмосфера у вас». Дзюба — о свисте болельщиков ЦСКА в свой адрес
Поделиться
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подтвердил, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба любит поговорить на футбольном поле, а также вспомнил историю, которая произошла с форвардом, который тогда играл за «Зенит».
«Дзюба играет и около защитников никогда не затыкается? Меня иногда самого на ха-ха пробивает. Не роботы же. С тем же Дзюбой было, он спрашивает: «И как там?» Отвечаешь, что нормально, получаешь в ответ: «Как этот играет у нас, просто не понимаю». Похожее говорю и я. Помню, играли у нас, Артёму гудел весь стадион, он такой: «Хорошая атмосфера у вас», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
34-летний Артём Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. С февраля 2023 года нападающий играет в «Локомотиве».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
00:45
-
00:15
-
00:15
- 31 марта 2023
-
23:42
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:02
-
22:48
-
22:44
-
22:30
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:48
-
20:42
-
20:26
-
20:20
-
20:19
-
20:00
-
19:45
-
19:34
-
19:30
-
19:22
-
19:18
-
19:15
-
19:00
Партнерский контент