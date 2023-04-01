Бензема не уверен в будущем в «Реале». Игрок склоняется к переходу в саудовский клуб
Поделиться
Нападающий «Реала» Карим Бензема пока не уверен по поводу своего будущего в мадридском клубе.
Как сообщает Todofichajes, у игрока есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. Французский форвард считает, что это подходящая страна для того, чтобы завершить карьеру.
«Реал» в свою очередь не спешит с новым контрактом для игрока.
В этом сезоне 35-летний футболист провёл 16 матчей в Ла Лиге, забив 11 голов и сделав 3 голевые передачи.
Мадридский «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Первой идёт «Барселона», которая обогнала мадридцев на 12 очков. В активе каталонского клуба 68 очков, «Реал» набрал 56 баллов.
Болельщики «Реала» разбрасывают банкноты с изображением Лапорты:
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
03:47
-
03:29
-
03:12
-
02:46
-
02:42
-
02:39
-
02:39
-
02:22
-
02:08
-
01:58
-
01:49
-
00:57
-
00:51
-
00:45
-
00:15
-
00:15
- 31 марта 2023
-
23:42
-
23:36
-
23:30
-
23:27
-
23:02
-
22:48
-
22:44
-
22:30
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:00
-
20:58
-
20:51
Партнерский контент