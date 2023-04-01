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Бензема не уверен в будущем в «Реале». Игрок склоняется к переходу в саудовский клуб

Бензема не уверен в будущем в «Реале». Игрок склоняется к переходу в саудовский клуб
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Нападающий «Реала» Карим Бензема пока не уверен по поводу своего будущего в мадридском клубе.

Как сообщает Todofichajes, у игрока есть выгодное предложение из Саудовской Аравии. Французский форвард считает, что это подходящая страна для того, чтобы завершить карьеру.

«Реал» в свою очередь не спешит с новым контрактом для игрока.

В этом сезоне 35-летний футболист провёл 16 матчей в Ла Лиге, забив 11 голов и сделав 3 голевые передачи.

Мадридский «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Первой идёт «Барселона», которая обогнала мадридцев на 12 очков. В активе каталонского клуба 68 очков, «Реал» набрал 56 баллов.

Болельщики «Реала» разбрасывают банкноты с изображением Лапорты:

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