Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вышел на поле впервые за 238 дней
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Нигерийский легионер «Спартака» Виктор Мозес вышел на замену по ходу матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0). Для 32-летнего полузащитника, который долгое время восстанавливался после травмы, это первое появление на поле с 6 августа 2022 года. Тогда Мозес вышел в игре с «Уралом» (2:0), в которой и получил травму.
Виктор Мозес стал игроком «Спартака» в октябре 2020 года, перейдя из «Челси» на правах аренды. По окончании сезона красно-белые выкупили трансфер футболиста. Всего в 58 матчах за «Спартак» Мозес забил девять голов и отдал столько же результативных передач.
«Спартак» в 21 матче чемпионата России набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице третье место. В следующем туре красно-белые сыграют с «Динамо» (8 апреля).
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