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Юрий Гаврилов: у «Спартака» остаются шансы на чемпионство в РПЛ

Юрий Гаврилов: у «Спартака» остаются шансы на чемпионство в РПЛ
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Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о выступлении команды в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0), а также рассказал, что по-прежнему верит в шансы красно-белых на победу в турнире.

«Спартак» играет нестабильно. В матче с «Ахматом» команда имела преимущество, но не смогла им воспользоваться. Необходимо работать над реализацией: моменты были — надо было забивать. Если будет хороший последний пас и завершающий удар, то всё у «Спартака» будет хорошо.

«Зенит» уже чемпион? Футбол такая игра, где в любой момент любая команда может потерять очки. У «Спартака» остаются шансы на чемпионство: и теоретические, и практические. Надо идти от матча к матчу: безвыходных ситуаций не бывает», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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