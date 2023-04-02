«Вильярреал» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура Ла Лиги

Сегодня, 2 апреля, проходил матч 27-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» на своём поле принимал «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток главного арбитра игры Алехандро Муньиса Руиса прозвучал в 19:30 мск.
Матч завершился победой «Вильярреала» со счётом 2:0. На 77-й минуте матча Дани Парехо открыл счёт, реализовав пенальти, на 81-й минуте Николас Джексон удвоил преимущество хозяев поля.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Испании завершился минимальной победой «Реала Сосьедад» со счётом 1:0.
«Вильярреал» располагается на шестой строчке в таблице чемпионата Испании. Команда набрала 44 очка после 27 матчей. «Реал Сосьедад» занимает четвёртое место в таблице с 48 очками.
- 2 апреля 2023
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