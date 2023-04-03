Слуцкий — о монологе Дзюбы с приветом «Пари НН»: для Артёма реваншизм играет важную роль

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о необычном послематчевом интервью, которое нападающий «Локомотива» Артём Дзюба дал после матча с «Пари НН» (4:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Монолог Дзюбы с приветом «Пари НН»? В этом весь Артём. Он независим в своих оценках и суждениях. Раньше была фраза: «Не злите Эдика» про Стрельцова, чтобы его не трогали, тогда он спит. Как только кто-то бил его по ногам, то всё. Очень похожая ситуация, но я ни в коем случае не сравниваю, провожу аналогию.
Для Дзюбы моральная составляющая, реваншизм играют важную роль. То, что «Пари НН» мог взять Артёма в зимнее трансферное окно, но не сделал это, стало для него раздражителем и он провёл блестящий матч», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 3 апреля 2023
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