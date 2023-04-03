Игорь Федотов объяснил, почему судья верно удалил защитника «Химок» в игре с «Краснодаром»

Российский арбитр Игорь Федотов объяснил, почему судья верно удалил защитника «Химок» Виталия Лысцова в игре с «Краснодаром».

«Шадыханов здесь принял решение не сам, а только при помощи ассистента. На 26-й минуте футболист «Химок», не играя в мяч, попал левой ногой по ноге игроку «Краснодара» до штрафной площади. Почему это красная карточка? Потому что у Кордобы была высокая скорость и он двигался в направлении ворот, пусть даже и чуть сбоку. Да, рядом был ещё защитник, но если бы он двинулся в сторону Кордобы, то они бы встретились в районе 11-метровой отметки. С такого расстояния бьют по воротам. Это лишение явной возможности забить гол с показом красной карточки», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.