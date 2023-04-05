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Смолов вступил в перепалку с болельщиком в соцсетях

Смолов вступил в перепалку с болельщиком в соцсетях
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На нападающего «Динамо» Фёдора Смолова обрушилась критика болельщиков в социальных сетях на фоне того, как он грубо ответил журналисту после вылета бело-голубых из Кубка России.

Некоторые болельщики критикуют Смолова непосредственно за сказанные слова, другие — за вылет из Кубка. Один из подписчиков в ироничной форме подколол футболиста за неудачный результат. Фёдор ответил на этот комментарий.

Болельщик. «Ну что, Федь, когда пойдём пенальти бить?»

Смолов. «Когда начну играть на уровне твоего боления».

Напомним, после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) один из журналистов припомнил Смолову обещание выиграть Кубок, на что футболист грубо ответил: «Я обещал фанатам Кубок? Тебе, что ли, обещал, клоун?»

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