Владимир Федотов рассказал об игровых проблемах ЦСКА в кубковом матче с «Крыльями»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал об игровых проблемах своей команды в кубковом матче с самарскими «Крыльями Советов».

«Крылья» удивили, что добавили в движении, хорошо прессинговали. Мы же не выбирали оптимальное решение и затягивали с передачей — это указывает на то, что не восстановились после матча в Воронеже (гостевая игра с «Факелом» в РПЛ, состоявшаяся в воскресенье, 2 апреля. — Прим. «Чемпионата»).

Не хватило свежести ног и мысли, чтобы более качественно выходить из-под этого давления. Мы либо пасовали не туда, либо открывались неправильно», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0 благодаря автоголу Гленна Бейла и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.