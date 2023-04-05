Владимир Федотов рассказал об игровых проблемах ЦСКА в кубковом матче с «Крыльями»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал об игровых проблемах своей команды в кубковом матче с самарскими «Крыльями Советов».
«Крылья» удивили, что добавили в движении, хорошо прессинговали. Мы же не выбирали оптимальное решение и затягивали с передачей — это указывает на то, что не восстановились после матча в Воронеже (гостевая игра с «Факелом» в РПЛ, состоявшаяся в воскресенье, 2 апреля. — Прим. «Чемпионата»).
Не хватило свежести ног и мысли, чтобы более качественно выходить из-под этого давления. Мы либо пасовали не туда, либо открывались неправильно», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0 благодаря автоголу Гленна Бейла и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.
- 5 апреля 2023
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