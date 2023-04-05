«Барселона» — «Реал»: Бензема довёл счёт до разгромного

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании встречаются «Барселона» и «Реал» (Мадрид). Команды играют на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Карим Бензема забил третий гол «сливочных» и довёл счёт до разгромного на 58-й минуте — он реализовал пенальти. Француз с «точки» пробил практически по центру ворот, а Марк-Андре тер Штеген завалился в угол. Таким образом, форвард оформил дубль. В эпизоде с фолом Франк Кессье в каталонской штрафной по касательной проехался по ноге Винисиуса Жуниора.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом полуфинальном матче «Барселона» в гостях победила «Реал» со счётом 1:0. В середине первого тайма гол в свои ворота забил Эдер Милитао.