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«Барселона» — «Реал»: Бензема довёл счёт до разгромного

«Барселона» — «Реал»: Бензема довёл счёт до разгромного
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В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании встречаются «Барселона» и «Реал» (Мадрид). Команды играют на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Карим Бензема забил третий гол «сливочных» и довёл счёт до разгромного на 58-й минуте — он реализовал пенальти. Француз с «точки» пробил практически по центру ворот, а Марк-Андре тер Штеген завалился в угол. Таким образом, форвард оформил дубль. В эпизоде с фолом Франк Кессье в каталонской штрафной по касательной проехался по ноге Винисиуса Жуниора.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании. 1/2 финала
05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 45+1'   0:2 Бензема – 50'   0:3 Бензема – 58'   0:4 Бензема – 81'

В первом полуфинальном матче «Барселона» в гостях победила «Реал» со счётом 1:0. В середине первого тайма гол в свои ворота забил Эдер Милитао.

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