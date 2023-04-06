Лэмпард сегодня проведёт первую тренировку в качестве главного тренера «Челси»

Английский тренер Фрэнк Лэмпард сегодня, 6 апреля, проведёт первую тренировку с «Челси», сообщает в соцсетях журналист Мэтт Лоу.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что 44-летний специалист возглавит синих до конца сезона-2022/2023. Лэмпард уже работал в должности главного тренера «Челси» с 2019 по 2021 год. В качестве футболиста он провёл в клубе 13 лет (2001-2014). Последним местом работы Лэмпарда был «Эвертон». Англичанина уволили в январе 2023 года.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 29 матчей. В Лиге чемпионов лондонцы в четвертьфинале сыграют с мадридским «Реалом». В следующем матче «Челси» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном» (8 апреля, 17:00 мск).
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023:
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