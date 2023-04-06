«Челси» продолжает поиски постоянного главного тренера, Лэмпард — временный вариант

Совладельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали выступили с совместным заявлением по поводу возвращения Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера лондонской команды. Они подчеркнули, что Лэмпард — временный вариант, а поиск постоянного наставника продолжается.
«Мы рады вновь приветствовать Фрэнка на «Стэмфорд Бридж». Фрэнк — член Зала славы АПЛ и легенда нашего клуба. Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам чёткий план на оставшуюся часть сезона. Мы хотим вернуть себе шансы на успех. Фрэнк Лэмпард обладает нужными характеристиками и качествами, которые нужны, чтобы довести «Челси» до конца сезона.
Мы полностью поддержим Фрэнка, поскольку стремимся добиться наилучшего результата во всех оставшихся играх», — приводит официальный сайт «Челси» слова Боули и Эгбали.
Тренеры АПЛ, которых уволили в этом сезоне. Видео:
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