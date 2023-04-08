«Торпедо» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00 мск

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Торпедо» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Факел» и «Торпедо» сыграли вничью — 2:2. В составе воронежцев отличились Хызыр Аппаев и Сергей Божин. За москвичей голами отметились Игорь Лебеденко и Игорь Смольников.
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 17 очков после 21 матча. «Торпедо» находится на 16-й строчке, заработав 10 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 51 очко.
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