Федотов: когда Карраскаль вернётся в стартовый состав ЦСКА? Простое слово — конкуренция

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, когда колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль вернётся в стартовый состав армейцев. Сегодня, 9 апреля, Карраскаль вышел на замену в начале второго тайма и отметился голом в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». ЦСКА одержал уверенную победу со счётом 3:0.
«Когда Карраскаль вернётся в стартовый состав? Ребята съездили в сборную, мы здесь трудились. Иван Обляков блистает, Федя Чалов выглядит великолепно. Это называется простым словом – конкуренция. Нужно быть готовым в любой момент выходить в стартовом составе», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 22 матчей.
- 9 апреля 2023
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