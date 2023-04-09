Федотов: когда Карраскаль вернётся в стартовый состав ЦСКА? Простое слово — конкуренция

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, когда колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль вернётся в стартовый состав армейцев. Сегодня, 9 апреля, Карраскаль вышел на замену в начале второго тайма и отметился голом в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». ЦСКА одержал уверенную победу со счётом 3:0.

«Когда Карраскаль вернётся в стартовый состав? Ребята съездили в сборную, мы здесь трудились. Иван Обляков блистает, Федя Чалов выглядит великолепно. Это называется простым словом – конкуренция. Нужно быть готовым в любой момент выходить в стартовом составе», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 22 матчей.