Властимил Петржела: «Зенит» выиграет РПЛ с большим отрывом. Лучшая команда России

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился эмоциями после победы петербуржцев в матче 22-го тура РПЛ над Локомотивом (2:1).

«Уже ничего не может измениться! «Зенит» выиграет чемпионат с большим отрывом от соперников. Лучшая команда России», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.