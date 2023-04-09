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Артём Дзюба объяснил, почему не пожал руку Сергею Семаку после матча «Локомотив» — «Зенит»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба объяснил, почему проигнорировал рукопожатие с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Почему не пожал руку Семаку? Просто не увидел его», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сегодняшний матч, в котором встречались «Локомотив» и «Зенит», завершился победой команды Семака со счётом 2:1. После финального свистка Дзюба не пожал руку тренеру сине-бело-голубых. Ранее Артём заявлял, что не общается со специалистом, под руководством которого выступал за «Зенит».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.