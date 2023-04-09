Глава «Локомотива» Нагорных: Дзюбу нельзя назвать самым высокооплачиваемым игроком клуба
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что нападающего Артёма Дзюбу нельзя назвать самым высокооплачиваемым футболистом московского клуба.
«Дзюбу нельзя назвать самым высокооплачиваемым футболистом «Локомотива». Но у нас есть система премирования — это тоже нужно учитывать», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков после 22 матчей. Артём Дзюба пополнил состав железнодорожников в марте 2023 года. В текущем сезоне РПЛ он провёл пять матчей за «Локомотив», в которых отметился шестью забитыми мячами. Также на счету футболиста две игры в Фонбет Кубке России.
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