Глава «Локомотива» Нагорных: Дзюбу нельзя назвать самым высокооплачиваемым игроком клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что нападающего Артёма Дзюбу нельзя назвать самым высокооплачиваемым футболистом московского клуба.

«Дзюбу нельзя назвать самым высокооплачиваемым футболистом «Локомотива». Но у нас есть система премирования — это тоже нужно учитывать», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 25 очков после 22 матчей. Артём Дзюба пополнил состав железнодорожников в марте 2023 года. В текущем сезоне РПЛ он провёл пять матчей за «Локомотив», в которых отметился шестью забитыми мячами. Также на счету футболиста две игры в Фонбет Кубке России.