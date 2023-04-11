Горецка: гимн Лиги чемпионов — лучшее, что есть на свете, каждый раз мурашки по коже

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка признался, что очень любит играть в Лиге чемпионов, и назвал гимн турнира лучшим, что есть на свете.

«Гимн Лиги чемпионов — лучшее, что есть на свете. Вы никогда не сможете сказать, что слушали его достаточно. Каждый раз, когда он играет, у вас мурашки по коже. Когда я слушал его в детстве, я всегда представлял, как стою на поле и приветствую болельщиков перед началом матча. Это мечта, которая стала реальностью. Лига чемпионов уникальна. За несколько дней до матча вы начинаете тренироваться с мячом Лиги чемпионов и в какой-то момент вы начинаете говорить себе: «Приближается вечер Лиги чемпионов». Это действительно что-то особенное, волшебное. Этот турнир нельзя сравнивать с другими соревнованиями», — приводит слова Горецки официальный сайт УЕФА.

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