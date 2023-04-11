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Роман Шаронов: для становления команды нужно время, а у Бердыева в «Сочи» его не оказалось

Роман Шаронов: для становления команды нужно время, а у Бердыева в «Сочи» его не оказалось
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста наставника «Сочи».

«Надо знать, какая стратегия была обговорена между Курбаном Бекиевичем и руководством «Сочи». Также нужно понимать, все ли игроки, которых хотел видеть тренер, у него были. Ведь все тренерские идеи реализуют футболисты, которые есть в его распоряжении.

Было бы хорошо задать руководству «Сочи» вопрос, каким образом оценивали работу Бердыева. Ведь для становления команды нужно время. Самый лучший пример — лондонский «Арсенал». У Курбана Бекиевича этого времени не оказалось», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

10 апреля «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.

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