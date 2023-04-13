Анчелотти высказался о Лэмпарде после победы «Реала» в матче с «Челси»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о наставнике «Челси» Фрэнке Лэмпарде после победы в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Напомним, матч завершился победой мадридского клуба со счётом 2:0.
«У меня хорошие воспоминания о Фрэнке Лэмпарде. Он был фантастическим игроком. Надеюсь, он станет фантастическим тренером. Не обязательно во вторник!», — приводит слова Анчелотти BBC.
Ответная встреча между «Челси» и «Реалом» состоится 18 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало матча – 22:00 мск. Напомним, Лэмпард возглавил «Челси» в апреле 2023 года. Под его руководством команда провела два матча. В первом матче под руководством специалиста лондонский клуб уступил «Вулверхэмптону» в матче 30-го тура АПЛ.
Кто может покинуть «Реал» Мадрид
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