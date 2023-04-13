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Канте хочет продлить контракт с «Челси», несмотря на интерес «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Канте хочет продлить контракт с «Челси», несмотря на интерес «Арсенала» и «Тоттенхэма»
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Человек из окружения полузащитника лондонского «Челси» Н'Голо Канте заявил, что французский футболист хотел бы продолжить карьеру в столице Великобритании и, скорее всего, продлит контракт с «аристократами», несмотря на варианты с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

«Н'Голо хотел бы продолжить свою карьеру в Лондоне. Ему нравилось играть под руководством Конте, но того уволили из «Тоттенхэма». «Арсенал» тоже интересовался Канте. Я думаю, что он продлит контракт с «Челси», а потом, возможно, он отправится в страну Персидского залива через два-три года», — приводит слова человека из окружения Канте Le Parisien.

32-летний Канте играет за «Челси» с 2016 года. Его контракт с лондонским клубом заканчивается летом этого года.

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