Слуцкий: «Химки» безнадёжные. С Гогниевым и без — небо и земля

Футбольный эксперт Леонид Слуцкий высказался о «Химках» после матча с ЦСКА (0:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.
«В матче был великолепный ЦСКА и безнадёжные «Химки». В нашем чемпионате были и большие по счёту разрывы, но по безнадёжности, которая была в действиях «Химок»… Я такого не видел никогда. Спартак Гогниев говорил, что ни в одном матче «Химки» не были переиграны тактически. По сравнению с тем, как «Химки» играли с Гогниевым и без него, – небо и земля. «Химки» выглядели ужасающе, а ЦСКА – уверенно и качественно. Иван Обляков – лучший игрок матча.
В чём заключается безнадёжность «Химок»? В составе, потому что много игроков поменялось в межсезонье. До сих пор не могу понять и выучить их всех. С ними всегда что-то приключается, какие-то ранние удаления, большая ротация. Для меня все эти люди, отыгравшие несколько матчей, остаются загадками. Я бы не стал говорить про состав, но команда безнадёжна. То, как они оборонялись, атаковали… Встречались команды разного уровня. Я всегда говорю, что РПЛ очень сильно выравнивается и сегодня, по существу, нет фаворита ни в одной из встреч… Но матч ЦСКА – «Химки» является исключением. Не знаю, приятным или нет», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 15 апреля 2023
-
00:18
-
00:13
-
00:09
-
00:03
- 14 апреля 2023
-
23:55
-
23:52
-
23:38
-
23:33
-
23:21
-
23:18
-
23:16
-
22:42
-
22:25
-
22:08
-
22:04
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:46
-
21:11
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:24
-
20:08
-
20:06
-
19:58
-
19:49