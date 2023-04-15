Слуцкий: «Химки» безнадёжные. С Гогниевым и без — небо и земля

Футбольный эксперт Леонид Слуцкий высказался о «Химках» после матча с ЦСКА (0:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В матче был великолепный ЦСКА и безнадёжные «Химки». В нашем чемпионате были и большие по счёту разрывы, но по безнадёжности, которая была в действиях «Химок»… Я такого не видел никогда. Спартак Гогниев говорил, что ни в одном матче «Химки» не были переиграны тактически. По сравнению с тем, как «Химки» играли с Гогниевым и без него, – небо и земля. «Химки» выглядели ужасающе, а ЦСКА – уверенно и качественно. Иван Обляков – лучший игрок матча.

В чём заключается безнадёжность «Химок»? В составе, потому что много игроков поменялось в межсезонье. До сих пор не могу понять и выучить их всех. С ними всегда что-то приключается, какие-то ранние удаления, большая ротация. Для меня все эти люди, отыгравшие несколько матчей, остаются загадками. Я бы не стал говорить про состав, но команда безнадёжна. То, как они оборонялись, атаковали… Встречались команды разного уровня. Я всегда говорю, что РПЛ очень сильно выравнивается и сегодня, по существу, нет фаворита ни в одной из встреч… Но матч ЦСКА – «Химки» является исключением. Не знаю, приятным или нет», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.