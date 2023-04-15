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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес будет прооперирован 17 апреля

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес будет прооперирован 17 апреля
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес будет прооперирован в понедельник, 17 апреля, после травмы, которую он получил в матче Лиги Европы с «Севильей». Встреча состоялась в четверг, 13 апреля, и завершилась вничью — 2:2. У аргентинца диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой стопы.

«В понедельник его прооперируют», — написал журналист Эрнан Кастильо в «Твиттере».

Напомним, на 87-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» Мартинеса с гримасой боли на лице вынесли с поля игроки испанской команды Гонсало Монтьель и Маркос Акунья, за пределами поля игрока уложили на носилки.

Ранее сообщалось, что Мартинес пропустит остаток сезона.

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