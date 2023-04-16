Хави назвал лучшего тренера в мировом футболе

Главный тренер «Барселоны» Хави считает наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим на своей позиции.

«Я считаю, что Пеп — лучший в своём деле. Он постоянно внедряет какие-то инновационные вещи в футбол. Все, кто играл под его руководством, стали лучше», — приводит слова Хави Marca.

Хави играл в «Барселоне» вместе с Гвардиолой с 1998 по 2001 год, а с 2008 по 2012-й выступал за сине-гранатовых под руководством испанского специалиста. В ноябре 2021 года Хави возглавил «Барселону», подписав контракт до конца сезона-2023/2024.

Пеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года.

Видеообзор. «Барселона» — «Жирона». Испанская Примера 2022/2023. 28-й тур:

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