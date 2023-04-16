Андрей Червиченко: для победы над «Зенитом» «Ростову» нужно прыгнуть выше двух голов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ростова» с «Зенитом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Для победы над «Зенитом» «Ростову» нужно прыгнуть не выше головы, а выше двух голов. Как мы видим, «Ростов» начали глушить. Все видели, что исполнил судья-мерзавец в последнем матче.

Поэтому я не думаю, что у «Ростова» есть шансы. Может быть, ничейку ещё зацепят с «Зенитом», так как своё поле и такой лоснящийся от комфорта «Зенит». Может быть, «Зениту» будет не очень удобно после долгого переезда, к которому они вряд ли привыкли. Может быть, такие моменты сыграют в пользу «Ростова». Если объективно, то по составу и по игре «Ростов» не должен обыгрывать «Зенит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.