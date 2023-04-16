«Факел» — «Ахмат»: хозяева сравняли счёт

Продолжается матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» принимает грозненский «Ахмат» на «Центральном стадионе профсоюзов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 1:1.
На 55-й минуте Сергей Божин восстановил равновесие ударом головой.
Ранее на 15-й минуте матча Артём Тимофеев открыл счёт.
Матч команд в первом круге завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1. На гол Максима Максимова грозненцы ответили точными ударами Владимира Ильина и Гамида Агаларова.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков в 22 матчах. «Факел» находится на 14-м месте, у команды 17 очков. В предыдущем туре чемпионата «Ахмат» обыграл «Урал» (2:0), а «Факел» с тем же счётом уступил «Торпедо».
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