Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» — «Ахмат»: хозяева сравняли счёт

«Факел» — «Ахмат»: хозяева сравняли счёт
Аудио-версия:
Комментарии

Продолжается матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский «Факел» принимает грозненский «Ахмат» на «Центральном стадионе профсоюзов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 1:1.

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур
16 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Тимофеев – 15'   1:1 Божин – 55'

На 55-й минуте Сергей Божин восстановил равновесие ударом головой.

Ранее на 15-й минуте матча Артём Тимофеев открыл счёт.

Матч команд в первом круге завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1. На гол Максима Максимова грозненцы ответили точными ударами Владимира Ильина и Гамида Агаларова.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков в 22 матчах. «Факел» находится на 14-м месте, у команды 17 очков. В предыдущем туре чемпионата «Ахмат» обыграл «Урал» (2:0), а «Факел» с тем же счётом уступил «Торпедо».

Материалы по теме
Карпин остановит «Зенит»? «Ростов» бьётся в матче тура РПЛ! LIVE
Live
Карпин остановит «Зенит»? «Ростов» бьётся в матче тура РПЛ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023