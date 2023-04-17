Сандро Шварц прокомментировал свой уход из «Герты»
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Экс-тренер «Герты» Сандро Шварц высказался об уходе из берлинского клуба.
«Мне нравилось работать в «Герте», но, как и всем, кто связан с командой, хотелось, чтобы наша работа была вознаграждена большим количеством очков. Глядя на таблицу, я могу понять, почему клуб решил пойти по другому пути», — приводит слова Шварца официальный сайт «Герты».
Шварц возглавлял берлинскую команду с лета прошлого года. Под руководством 44-летнего специалиста берлинцы провели 29 матчей, в которых одержали пять побед, семь раз сыграли вничью и уступили в 17 встречах. Ранее Шварц 1,5 сезона работал в московском «Динамо».
«Герта» в 28 матчах чемпионата Германии набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице последнее место.
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