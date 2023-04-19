Член совета директоров «Динамо» ответил на вопрос о возвращении в клуб Сандро Шварца

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды.
«Не буду оценивать работу Сандро в «Герте», потому что это другая лига и другой клуб. С Сандро мы находимся в нормальном человеческом контакте, поздравляем друг друга с праздниками, иногда общаемся на общие темы. Что касается позиции главного тренера, то неправильно рассуждать о перспективах по этой позиции, потому что на данный момент у нас есть главный тренер (Славиша Йоканович. — Прим. «Чемпионата»), он работает, у него контракт. Дай бог, будет работать и дальше», — приводит слова Гафина «РИА Новости Спорт».
Несколько дней назад «Герта» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Сандро Шварцем, который работал в команде c лета 2022 года.
- 19 апреля 2023
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:40
-
15:40
-
15:40
-
15:39
-
15:35
-
15:25
-
15:22
-
15:21
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:40
-
14:36
-
14:28
-
14:25
-
14:07
-
13:55
-
13:54
-
13:47
-
13:45
-
13:40
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
13:08
-
13:00
-
12:58
-
12:55