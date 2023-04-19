Член совета директоров «Динамо» ответил на вопрос о возвращении в клуб Сандро Шварца

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

«Не буду оценивать работу Сандро в «Герте», потому что это другая лига и другой клуб. С Сандро мы находимся в нормальном человеческом контакте, поздравляем друг друга с праздниками, иногда общаемся на общие темы. Что касается позиции главного тренера, то неправильно рассуждать о перспективах по этой позиции, потому что на данный момент у нас есть главный тренер (Славиша Йоканович. — Прим. «Чемпионата»), он работает, у него контракт. Дай бог, будет работать и дальше», — приводит слова Гафина «РИА Новости Спорт».

Несколько дней назад «Герта» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Сандро Шварцем, который работал в команде c лета 2022 года.