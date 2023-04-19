Главный тренер ЦСКА Федотов оценил новый формат Кубка России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не видит отрицательных моментов в нынешнем формате Кубка России.

«У нас сейчас есть дополнительные и содержательные игры — это что-то новое. По окончании турнира будут выводы, может, какие-то изменения. Надеюсь, болельщики получают удовольствие, приходят на стадион, у нас есть возможность собраться вместе. Нынешний формат Кубка — это прекрасно», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, около часа назад завершился первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Матч закончился вничью со счётом 1:1. Первый тайм завершился без забитых мячей. В середине второго тайма «Урал» вышел вперёд благодаря точному удару Эрика Бикфалви, под занавес матча Хесус Медина с пенальти сравнял счёт.