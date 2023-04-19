Лоу: директорату «Челси» поручена летняя чистка состава

Спортивным директорам лондонского «Челси» Полу Уинстэнли и Лоренсу Стюарту поручена летняя масштабная чистка состава команды, сообщает журналист Мэтт Лоу в своём «твиттере».
По информации источника, перед тем как следующий тренер приступит к полноценной предсезонной подготовке (в начале — середине июля. — Прим. «Чемпионата»), спортивные директора «Челси» попробуют продать до 10 игроков.
Больше всего шансов покинуть команду у Пьер-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша, Рахима Стерлинга и Конора Галлахера.
Летом к составу «Челси» присоединятся уже как минимум четыре игрока: Кристофер Нкунку (покупка игрока у «Лейпцига»), Мало Гюсто (покупка игрока у «Лиона»), Ромелу Лукаку (возвращение из аренды из «Интера») и Леви Колвилл (возвращение из аренды из «Брайтона»).
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