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Лоу: директорату «Челси» поручена летняя чистка состава

Лоу: директорату «Челси» поручена летняя чистка состава
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Спортивным директорам лондонского «Челси» Полу Уинстэнли и Лоренсу Стюарту поручена летняя масштабная чистка состава команды, сообщает журналист Мэтт Лоу в своём «твиттере».

По информации источника, перед тем как следующий тренер приступит к полноценной предсезонной подготовке (в начале — середине июля. — Прим. «Чемпионата»), спортивные директора «Челси» попробуют продать до 10 игроков.

Больше всего шансов покинуть команду у Пьер-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша, Рахима Стерлинга и Конора Галлахера.

Летом к составу «Челси» присоединятся уже как минимум четыре игрока: Кристофер Нкунку (покупка игрока у «Лейпцига»), Мало Гюсто (покупка игрока у «Лиона»), Ромелу Лукаку (возвращение из аренды из «Интера») и Леви Колвилл (возвращение из аренды из «Брайтона»).

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