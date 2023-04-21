«Челси» провёл первые переговоры с Маурисио Почеттино

«Челси» провёл предварительные переговоры с Маурисио Почеттино по поводу возможного назначения на пост главного тренера клуба, сообщает Sky Sports.
По данным источника, «Челси» был поклонником Почеттино ранее и интересовался его им, когда Томас Тухель покинул клуб в сентябре. Отмечается, сам аргентинский специалист будет принимать решение о своём будущем летом.
50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы.
Напомним, «Челси» уволил Грэма Поттера с поста главного тренера клуба 2 апреля. Временным главным тренером клуба назначен Фрэнк Лэмпард. Под его руководством команда потерпела четыре поражения подряд.
На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.
Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023
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